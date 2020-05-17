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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: انخفاض أعداد المواليد والوفيات مطلع 2020

الأحد 17/مايو/2020 - 03:07 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض أعداد المواليد والوفيات شهريًا مطلع العام الحالى 2020، لتسجل أعداد المواليد 189.4 ألف مولود خلال شهر يناير الماضى مقابل 204.9 ألف مولود خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن عدد الوفيات سجل تراجعًا إلى 57 ألف حالة وفاة خلال شهر يناير 2020 مقابل 61.3 ألف حالة وفاة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

كما أظهر التقرير، تفوق أعداد الذكور عن الإناث على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث ارتفعت أعداد الذكور من 50.6 مليون نسمة خلال يناير 2019 لـ51.4 مليون نسمة خلال شهر يناير 2020، فيما سجلت أعداد الإناث 48.4 مليون نسمة مقابل 47.6 مليون نسمة خلال فترة المقارنة ذاتها.

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