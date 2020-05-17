«نصوص ومشاهدات عن العمل» بوكالة بهنا اليوم

تنظم وكالة بهنا مساق بعنوان "آناء الليل وأطراف النهار: نصوص ومشاهدات عن العمل" علي حسين العدوي، وذلك من الساعة الثانية مساءً إلى الثامنة مساءً، يومي ال17 إبريل و18 إبريل الجاري.هذا المساق جزء من مشروع بحثي فني بعنوان "صور العمل" يهدف إلى دراسة صور وتمثيلات العمل في أرشيفات السينما والممارسات الفنية والأعمال الدرامية والأدبية ذات الصلة في مصر منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الأن، عبر التفكير في سياقات أخرى وفي ضوء نظريات ومفاهيم العمل المختلفة بغرض تطوير وعي وقراءة نقدية لتاريخ السينما والفن الحديث والمعاصر من منظور العمل.علي حسين العدوي هو ميّسر مساق العمل: آناء الليل وأطراف النهار، وهو أيضًا قيّم برامج أفلام ومشروعات فنية بحثية، يحرر ويكتب أحيانا في نقد الصور المتحركة والممارسات الفنية الحضرية والتاريخ الثقافي. نظم عدة برامج عروض أفلام وندوات مثل «سيرج دانيه… تحية واستعادة» (٢٠١٧) و«هارون فاروقي: جدل الصور… عن الصور التى تكشفتحجب صورًا أخرى» (٢٠١٨). نظم أيضا بالتعاون مع بول كاتا، معرض «فن التوهان في المدينة: برشلونة والإسكندرية» ٢٠١٧ وهو أحد مؤسسي مجلة «ترايبود» الالكترونية لنقد الأفلام والصور المتحركة وأحد محرري منصة «ترى البحر» الإلكترونية للممارسات الفنية والحضرية في الإسكندرية.