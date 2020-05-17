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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على المادة 63 من مشروع قانون «المركزى»

الأحد 17/مايو/2020 - 02:56 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة 63 من مشروع القانون، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.

وطبقًا للمادة يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو فى أي من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج مصر التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.

وشهدت المناقشات مطالبة النائب عماد محروس، بحذف إيداع الذهب أو الأصول المصرية في بنوك أجنبية خارج مصر، محذرًا من فكرة تجميد الأصول بالبنوك الأجنبية: «لا أرى أن هناك فلسفة من وضع الذهب المصري في بنوك أجنبية».

ليعلق نائب محافظ البنك المركزي، بتأكيده على أن هذه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة القانونية، شيء طبيعي ومن الحياة الطبيعية لأي بنك مركزي.

ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

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