الجيش العراقي يتمكن من الوصول لمقر عناصر داعش في الجزيرة

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن تمكن الجيش العراقي من العثور على مقر سابق لعناصر تنظيم "داعش" في "قاطع الجزيرة".وذكرت الخلية، وفقا لقناة «السومرية نيوز»، أن "محور قيادة عمليات الجزيرة وخلال عمليات أسود الجزيرة، تمكن من تفتيش مناطق (أم سمارة، أم الطوس، قرية البوجواد، قرية البوزهيه، الغريرايات، مطجعات، المشاعيف، أم العظام، أبوخمسة، الشعباني، الريك، تليثوات، السده والمسكار، وادي العجيج، الفلكه، شبيجه، جفه)".فيما أعلنت أن "القوات تمكنت من تدمير ١٤ عبوة ناسفة و٥ أنفاق و٥ أوكار للإرهابيين، وتدقيق هويات العديد من الأشخاص خلال العملية"، مؤكدة أنه "تم العثور على مقر سابق لعناصر داعش الإرهابي وتوجد فيه ركائز للكرفانات مثبتة على شكل كتل كونكريتية، وقد تم تدميره، وما زالت القطعات مستمرة بواجبها".وكانت قد أطلقت قيادة العمليات المشتركة في العراق، صباح اليوم الأحد، عملية كبيرة باسم «أسود الجزيرة» لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء في محافظة الأنبار وصلاح الدين ونينوى حتى الحدود السورية، بعد شنها العديد من العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة.