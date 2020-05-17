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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نساء مصر» تطالب بتكريم طبيبات مستشفيات العزل

الأحد 17/مايو/2020 - 02:46 م
الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي
إسلام نصير
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قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن المبادرات التي قامت بها عدد كبير من الطبيبات لدعم ورعاية المرضى والمصابين بفيروس كورونا، وترك منازلهنّ واحبائهنّ لرعاية المرضى ومكافحة فيروس كورونا، نماذج مشرفة تستوجب توجيه الشكر والتقدير والاعتراف بالجهد المبذول من قبلهن.

أضافت العبسي، أن هؤلاء الطبيبات يعرضن حياتهن للخطر في سبيل محاربة هذا الوباء وتخفيف الآلام على المرضى ورعايتهم حتى مثولهم للشفاء.

لفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر في بيان الأحد، إلى أن الطبيبات ضربن أروع الأمثلة وسطّرن ملاحم وطنية في المشاركة في تحمل المسئولية ومواجهة الصعاب، رغم احتمالية تعرضهنّ للإصابة بالفيروس، فهنّ لا يخشين الموت أو الإصابة في سبيل رعاية المرضى والاهتمام بدعمهم نفسيًا وصحيًا حتى يتم شفائهم، ويعودون لحياتهم الطبيعية، لا سيما وأنهم في حاجة لمزيد من الدعم النفسي حتى يستطيعون العودة إلى مجتمعهم بشكل سليم ومتعافٍ.

أوضحت أن الطبيبات اللاتي قررن ترك منازلهن والمكوث بمستشفيات العزل الصحي والعمل ليلا ونهارا سيكون لهم تقدير كبير بعد انتهاء الأزمة.

وطالبت الدكتورة منال العبسي، بتكريم هؤلاء الطبيبات على دورهن الوطني في مكافحة وباء كورونا المستجد، وتقديم الدعم الكامل لهن سواء المادي أو العيني، فالطّبيبة تحملت على عاتقها مسؤولية عملها وبيتها وأولادها، فدورهن مضاعف عن الرجل، ولكن هذا ليس بجديد على المرأة المصرية ومشاركتها الأولى في أي محنة أو أزمة تمر بها الدولة المصرية وذلك على مدار التاريخ.

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