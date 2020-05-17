عزل 4 قرى بالمنوفية عقب تزايد حالات الإصابة بكورونا

أصدر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، قرارا بفرض عزل جزئي على أربع قرى تابعة لمحافظة المنوفية، وذلك عقب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا داخل القرى التي اختصها القرار.وشمل قرار العزل قريتي طنبشا وطوخ طنبشا التابعتين لمركز ومدينة بركة السبع، كما شمل أيضا قريتي أبورقبة وجريس التابعتين لمركز أشمون.ويتم تنفيذ قرار العزل والحظر بدءا من اليوم الأحد، مع منح العاملين بهم سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص إجازة، ويستثنى من ذلك الصيدليات والمخابز ومحلات الجزارة والدواجن واللحوم والبقالة ومنتجات الأغذية والألبان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.