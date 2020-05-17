مستشار رئيس الوزراء يكشف الحالة الصحية لطبيب عزل بلطيم

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إن حالة الطبيب محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم، مستقرة ومطمئنة، لافتا أنه تم عرض الطبيب فور وصوله إلى المركز الطبي العالمي على "كونسلتو" من الأطباء في كافة التخصصات كالرمد والمناعة والروماتيزم وغيرها لتقييم حالته الصحية، كما تم إجراء جميع الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد بدأ أمس في أخذ أولى جلسات "hyperbaricoxygen"، وذلك في المستشفى الجوي التخصصي، كما أنه من المفترض أن يتم عرضه على "كونسلتو" متخصصين في الرمد والشبكية لبحث سبب القصور الحاد في الدورة الدموية الذي تسبب في فقدانه الرؤية.وأوضح الدكتور حسام المصري، أن الأمل في الله كبير في عودة بصر الدكتور محمود مرة أخرى، وأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف بتوفير وتسخير كافة الإمكانات لعلاج الطبيب البطل.