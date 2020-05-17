أهم قرارات «الوزراء» بشأن العيد والثانوية العامة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عدة إجراءات بخصوص ضوابط عيدالفطر وامتحانات الثانوية العامة.وترصد"الدستور" أهم قرارات رئيس مجلس الوزراء1- غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهة والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.2- يستمر الغلق من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام.3- اعتبارا من بعد عيد الفطر، سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى.4- سيتم العودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتبارا من منتصف يونيو القادم.5- اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو ستتم دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية في بعض دور العبادة.6- امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو القادم، بدلا من 7 يونيو، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية والوقاية للطلاب.7- لن يتم السماح لأى مواطن بدخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة، وسيتم فرض عقوبات على من يخالف ذلك.8-صلاة العيد سيتم إذاعتها من أحد المساجد وستكون قائمة على العاملين بالمسجد.