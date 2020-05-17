مدير «الدفع الإلكتروني» يكشف طرق تفعيل «QR code»

وأصدرت وزارة المالية، الأحد، كتابًا دوريًا حمل رقم 66 لسنة 2020 أكدت فيه أنه تمت إتاحة استخدام رمز الاستجابة السريع QR، code بالمحافظ الإلكترونية للتليفون المحمول الخاص بالمواطن لسداد المستحقات المالية للجهات الحكومية، ويمكن للمواطنين الرجوع للبنوك المصدرة للمحافظ لإضافة تلك الخاصية.





كشف حمدي حسني، مدير مشروعات الدفع الإلكتروني بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية المتحدث الرسمي لشئون الدفع والتحصيل الإلكتروني، عن طرق تفعيل رمز الاستجابة السريع عبر الهاتف المحمول للاستفادة منه في سداد المدفوعات الحكومية عبر الهاتف المحمول كبديل لماكينات نقاط البيع، وذلك في فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية.