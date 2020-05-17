إذاعة «تكبيرات العيد» في جميع المساجد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السماح لجميع المساجد بتشغيل مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم لنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك فقط، مع عدم السماح بالتجمع لأداء صلاة العيد حفاظًا على حياة المواطنين.وقال جمعة، خلال مؤتمر اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إنه تم الأخذ بالحل الوسط حفاظًا على حياة المواطنين، ومراعاة للظرف الراهن، وسوف يتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لنقل شعائر صلاة العيد من أحد المساجد بعدد محدود جدًا تصح بهم إقامة الصلاة، سواء من العاملين بالمسجد أو العاملين بالأوقاف.وأضاف أنه لن يتم فتح المسجد للجمهور، وذلك من مسجد واحد فقط تقام منه صلاة العيد، وتبث عبر الإذاعة والتليفزيون المصري.