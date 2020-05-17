محافظ مطروح: 600 ألف جنيه لكسوة الأطفال الأيتام في عيد الفطر

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، عن مساهمة المحافظة في إهداء كسوة العيد للأطفال الأيتام وأطفال الأسر الأشد احتياجا بجميع مدن المحافظة، بمناسبة عيد الفطر المبارك بتكلفة 600 ألف جنيه.وأوضح عمر مجاور، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، في بيان، أن المبلغ المخصص للمساهمة في توفير كسوة العيد للأطفال الأيتام وبالأسر الأشد احتياجا سيتم توزيعه حسب حصر أعداد الأطفال بكل مدينة، حيث سيتم توفير ملابس الأطفال بتكلفة 310 آلاف جنيه بمدينة مرسى مطروح، و30 ألف جنيه بمدينة السلوم، و50 ألف جنيه بمدينة براني، و30 ألف جنيه بمدينة النجيلة، و60 ألف جنيه بمدينة الحمام، و25 ألف جنيه بمدينة العلمين، و35 ألف جنيه بمدينة الضبعة، و60 ألف جنيه بمدينة سيوة.