مدبولى: إعلان عودة العديد من الأنشطة منتصف يونيو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل سيتم الإعلان عن عودة العديد من الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب وإقامة الشعائر الدينية وفتح المطاعم.وأعلن مدبولي عن غلق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكافة الشواطئ والمتنزهات للحد من انتشار الفيروس بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو (أسبوع عيد الفطر)، إضافة إلى فرض حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة الخامسة مساءً.وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أنه سيتم إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي وأتوبيسات الرحلات التي تتنقل بين المحافظات للتخفيف من فرص انتشار الفيروس، وهذه الإجراءات نتيجة أعداد المواطنين الكبيرة التي تنزل الشوارع في مثل هذه المناسبات.وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو سيتم فتح جميع المحلات من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة مساءً على مدار أسبوعين بعد عيد الفطر.