رئيس الوزراء يناشد المواطنين بالتخلي عن عادة التجمعات في العيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت بشكل رسمي عن أن فيروس كورونا المستجد باق ولن يختفي ولا بد من التعايش معه وعلى المواطنين أن يكون لديهم الوعي الكافي مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية.وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان حزمة قرارات خاصة بعيد الفطر المبارك، أنه لا بد من تجنب العادات والتقاليد التي تستهدف التجمعات العائلية خلال فترة عيد الفطر المبارك والإجراءات التي تتخذها الحكومة هدفها الوقاية للمواطنين والتقليل من عملية انتشار الفيروس والتحرك والتعامل مع الفيروس.