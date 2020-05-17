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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: خسائر كبيرة في شبكات الكهرباء بسبب العاصفة الترابية

الأحد 17/مايو/2020 - 02:07 م
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استقرار حالة الطقس حاليا بمختلف أنحاء المحافظة بعد انتهاء العاصفة الترابية الشديدة دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو إصابات للمواطنين، لافتا إلى أن هناك خسائر كبيرة في الشبكات الكهربائية نتيجة تعرض عدد من أبراج الضغط العالي للسقوط وهو الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مغذيات محطات الري ومياه الشرب بالبيارة وفطيرة بكوم أمبو وقسطل بنصر النوبة والرمادى بإدفو.

وأشار إلى أنه جاري المتابعة مع جميع الجهات على مدار الساعة وخاصة مع المهندس سامي وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حيث تواصل فرق الصيانة دون توقف أعمال الإصلاح لإعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن، ليتوازى ذلك مع الدفع بعربات وفناطيس لتوفير إحتياجات الأهالي من مياه الشرب من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وكشف أن سرعة التدخل السريع من الجهات المعنية ساهمت في احتواء تداعيات العاصفة الترابية التي تعرضت لها المحافظة من خلال إعادة التيار الكهربائي ومياه الشرب في العديد من المناطق التي تعرضت لتلفيات في أبراج وأعمدة الكهرباء، لافتا إلى قيام أطقم العمل بالوحدات المحلية برفع مئات الأشجار والنخيل التي تعرضت للسقوط لتسيير الحركة المرورية على الوجه الأكمل، كما تم السيطرة على حريق بأجران للقش بقرية الحكمة بمشروع وادي النقرة من خلال سيارات المطافي التابعة للحماية المدنية.

محافظ أسوان: خسائر كبيرة في شبكات الكهرباء بسبب العاصفة الترابية
محافظ أسوان: خسائر كبيرة في شبكات الكهرباء بسبب العاصفة الترابية
محافظ أسوان: خسائر كبيرة في شبكات الكهرباء بسبب العاصفة الترابية
محافظ أسوان: خسائر كبيرة في شبكات الكهرباء بسبب العاصفة الترابية

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