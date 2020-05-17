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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بث مباشر لمؤتمر مدبولي بشأن القرارات الاحترازية في عيد الفطر

الأحد 17/مايو/2020 - 01:57 م
مدبولي
مدبولي
ياسمين عباس
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يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا لاجتماع اللجنة الخاصة بإدارة الأزمة فيروس كورونا وتضم في عضويتها وزيرة الصحة هالة زايد والدكتور محمد عوض تاج دين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث جميع التطورات المتعلقة بالأزمة، وآليات التطبيق خلال فترة عيد الفطر المبارك.

يأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدقيقة لكافة التقارير الواردة من الوزارات المعنية سواء الصحة والسكان وكذلك التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب وزارتى السياحة والطيران.

وتدرس اللجنة باجتماعها موقف فيروس كورونا المستجد الحالي من نتائج بيانات وزارة الصحة لعدد المصابين والوفيات وحالات الشفاء، لتعلن على إثرها موقف وإجراءات الدولة من الحظر الجاري، أو الإعلان عن قرارات جديدة بهدف حماية المواطن من كورنا.

ومن المقرر أن تضع اللجنة مجموعة من التوصيات المقرر رفعها إلى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، كما تتابع اللجنة التقارير الواردة من وزارة التربية والتعليم العالي والخاصة بخطة الوزارة فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، فضلًا عن تحديد اللجنة لمصير صلاة عيد الفطر.

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