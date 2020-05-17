«تحيا مصر»: ندعم القطاع الطبي من خلال «نتشارك هنعدي الأزمة»

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، إن قافلة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الصندوق تعتبر ضخمة بالنسبة لدول كثيرة، وما يؤكد ذلك عدد المشاركين في هذه القافلة، موضحا أن الصندوق مظلة للعمل المجتمعي يتجمع من خلاله القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد.وأضاف محمد مختار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" لمواجهة أزمة فيروس كورونا بها جزء خاص بدعم القطاع الطبي، حيث تم ضخ 1000 حقن للعناية الحرجة، و200 جهاز تنفس صناعي، و15 ألف كمامة من أجود الأنواع للأطباء، مع 50 ألف كمامة للمواطنين.وأردف: "أننا نصل بأيادي الخير لأبعد مكان يمكن الوصول له"، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فيما يتعلق بالقرى الأكثر فقرًا، إضافة إلى تقرير وزارة التضامن الاجتماعي للوصول للفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم والمساعدات لهم، وتم الوصول من خلالها لـ 300 قرية المستهدفة من قافلة المساعدات الإنسانية.