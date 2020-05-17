رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«تحيا مصر»: ندعم القطاع الطبي من خلال «نتشارك هنعدي الأزمة»

الأحد 17/مايو/2020 - 01:54 م
تحيا مصر
تحيا مصر
ياسمين عباس
طباعة
قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، إن قافلة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الصندوق تعتبر ضخمة بالنسبة لدول كثيرة، وما يؤكد ذلك عدد المشاركين في هذه القافلة، موضحا أن الصندوق مظلة للعمل المجتمعي يتجمع من خلاله القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد.

وأضاف محمد مختار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" لمواجهة أزمة فيروس كورونا بها جزء خاص بدعم القطاع الطبي، حيث تم ضخ 1000 حقن للعناية الحرجة، و200 جهاز تنفس صناعي، و15 ألف كمامة من أجود الأنواع للأطباء، مع 50 ألف كمامة للمواطنين.

وأردف: "أننا نصل بأيادي الخير لأبعد مكان يمكن الوصول له"، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فيما يتعلق بالقرى الأكثر فقرًا، إضافة إلى تقرير وزارة التضامن الاجتماعي للوصول للفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم والمساعدات لهم، وتم الوصول من خلالها لـ 300 قرية المستهدفة من قافلة المساعدات الإنسانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للصف الثانى الثانوى

الصور

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

قراءة في كتاب «كيف تستعد للقاء الله؟»

الحلقة 21 من رواية «الصديق أبو بكر».. حديث الإفك 3

الحلقة 20 من رواية «الصديق أبوبكر».. حديث الإفك 2

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»