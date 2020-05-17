رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنوك تصعد بمؤشرات بورصة البحرين في ختام التعاملات

الأحد 17/مايو/2020 - 01:46 م
بورصة البحرين
بورصة البحرين
اكرم عمران
طباعة
أنهى المؤشر العام لسوق البحرين المالي، تعاملات الأحد، أولى تداولات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.44% رابحًا 5.50 نقطة ليُغلق عند مستوى 1246.14 نقطة بدعم من ارتفاع أسهم البنوك.

بولغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 251 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 31.5% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 2.56%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.67%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.92%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.17% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 7.69%، وهبط قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.61%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.88%.

في سياق متصل، أعلنت شركة الخليج المتحدة القابضة، عن عدم انكشافها على مجموعة فونيكس أو أى من شركاتها التابعة.

فيما أعلنت شركة دلمون الدّواجن، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثلاثاء المقبل، حيث تمت مناقشة الأمور الاعتيادية وأحدث التطورات لأعمال الشركة، وأمور عامة.

في سياق آخر، أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن قائمة الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارتها في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمنعقدة في تاريخ 19 إبريل، وضمت المعينين من الممتلكات وهعم مروان خالد طباره رئيسًا لمجلس الإدارة، وكلا من الدكتور مروة خالد الصباغ، رغدان صالح عبد الرسول، جاسم سلمان عبد الله الشيخ، خالد عبد العزيز الجاسم، أعضاء مجلس الإدارة، ومن المنتخبين صلاح محمد مشاري الكليب نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وأيمن عبد الحميد زينل، إياد فرج أعضاء مجلس إدارة.

وأعلنت شركة البحرين للسينما، حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 6% من أسهم الشركة الصادرة، وذلك لمدة 90 يومًا ابتداءً من 11 مايو، منوهة إلى أن نسبة التملك الحالية 4.5%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

«الأزهر» يجيز صلاة العيد فى البيوت.. والخطبة ليست شرطًا لصحتها

مدبولي: كورونا لن يختفي ويجب أن نتعايش معه

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

الصور

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

قراءة في كتاب «كيف تستعد للقاء الله؟»

الحلقة 21 من رواية «الصديق أبو بكر».. حديث الإفك 3

الحلقة 20 من رواية «الصديق أبوبكر».. حديث الإفك 2

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»