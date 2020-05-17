إحالة مسجل خطر وعاطل روجا الهيروين بالشرابية للجنايات

أمرت نيابة الشرابية الجزئية بمحافظة، بإحالة شخصين لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالمخدرات، عثر عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهم وحيازة سلاح ناري بدون تراخيص بدائرة القسم.كان قسم الشرابية قد تلقى معلومات مفادها قيام شخصين بالاتجار بالمواد المخدرة، وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وإلقاء القبض كل من "ر.س"، مسجل خطر، سبق اتهامه في قضايا مخدرات، والثاني "ج. ح"، عاطل، وعثر بحوزتهم (على 700 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم، و4 طلقات من نفس العيار، ومبلغ مالي 900 جنيه، وهاتفي محمول".وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة.