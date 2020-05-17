محاكمة المتهم بسرقة 4 سيارات بالأزبكية

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأحد، تحت إشراف المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام الأول، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، بتهمة سرقة السيارات بدائرة القسم.وكشفت تحقيقات النيابة أنه تمكن قسم شرطة الأزبكية من إلقاء القبض على عاطل متهم بارتكاب 4 وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الأزبكية، وذلك عقب تلقي معلومات مفادها، تورط المتهم في حوادث سرقة سيارات بالمنطقة.وتبين أن المتهم "ص.ا" عاطل 28 سنة، عثر بحوزته على كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة، وخلال التحقيقات اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بارشاده ضبط السيارات بمكان إخفائها لدى عملائه 4 أشخاص سيئي النية لهم معلومات جنائية.