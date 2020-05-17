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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود وتربح 3.5 مليار جنيه بختام التعاملات

الأحد 17/مايو/2020 - 01:37 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع على ارتفاع، مدعومة بعمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، والأفراد.

و ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 548.4 مليار جنيه، مقارنة بـ544.9 مليارا بنهاية الأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 68. 0 %، بما يعادل 70.2 نقطة، ليغلق عند مستوى 10357 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22 %، بما يعادل 13.52 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 1125 نقطة،

يأتي ذلك وسط تداولات لم تتجاوز قيمتها 377.051 مليون جنيه على الأسهم، من خلال التعامل على نحو 151.88 مليون ورقة مالية، تمت عبر تنفيذ حوالي 21.5 ألف صفقة شراء وبيع.

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