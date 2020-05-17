هبوط مرتزقة سوريين على متن طائرة تركية في مصراتة

هبطت طائرة تابعة للخطوط الإفريقية قادمة من الأراضى التركية فى مطار مصراته الليبى وعلى متنها 122 من المرتزقة السوريين التابعيين لأنقرة.جاءت تلك الأنباء وفقا لمصادر من داخل مطار مصراتة الليبي في تصريحات لقناة العربية.وفى وقت سابق من اليوم، لقى 11 مرتزق سوري بينهم طفل دون سن الـ18 مصرعهم خلال المعارك على محاور عدة في ليبيا، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، 298 مقاتلا، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.كما وصلت دفعات جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية عبر الجسر الجوي التركي بعد تلقيهم لتدريبات في معسكرات بتركيا، من ضمنهم مقاتلين كانوا سابقا في صفوف تنظيم داعش.