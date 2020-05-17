إنستجرام يتعاون مع بنك الطعام لإطلاق حملة #Stop food waste

تعاون إنستجرام مع بنك الطعام المصري والوكالة الإبداعية الإقليمية TBWA\RAAD لإطلاق مبادرته الجديدة #Stopfoodwaste التي تهدف إلى معالجة مشكلة هدر الطعام خلال شهر رمضان المبارك باستخدام أحدث تقنيات الواقع المعزز، ابتكرت وكالة " TBWA\RAAD" الفلتر الجديد لتمكن المستخدمين من إعداد وجبات رمضانية بأقل قدر من الهدر وبقايا الطعام.ويوفر الفلتر الجديد على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك الطعام المصري وصفات متعددة للمستخدمين مع خيار تقليل أو زيادة حجم الوجبة بناءً على عدد الأشخاص الذين سيتشاركون الطعام.ويعد هدر الطعام من أبرز المشاكل والظواهر المنتشرة خلال شهر رمضان حيث يقوم الناس عادةً بطهي كميات كبيرة يوميًا وبالتالي تتراكم بقايا الطعام. ومع إجراءات الصحة والسلامة الاستثنائية هذا العام، لن تكون الأسر قادرة حتى على التبرع بالطعام الزائد وستضطر إلى التخلص منه، وهو ما يتسبب بمشكلة تنعكس آثارها على المجتمع والبيئة وتم تصميم هذا الفلتر لمساعدة أفراد المجتمع على التخطيط بشكل أفضل لإعداد الوجبات الرمضانية الشهية وتقدير المكونات وأحجام الحصص مع الحد الأدنى من بقايا الطعام."تم بتصميم الفلتر ضمن مسابقة على فيسبوك دعت لاستخدام تقنية الواقع المعزز لدراسة مشكلة عالمية حرجة وإيجاد حلول فعالة لها.ويقدم فيسبوك تقنيات مبتكرة للواقع المعزز مكنتنا من تصميم تجارب تفاعلية وجذابة على إنستجرام وفيسبوك. ومع ذلك، فإننا نعلم أن هذه التقنيات قادرة أيضًا على معالجة التحديات والقضايا الحرجة ومنذ البداية أعجبتنا فكرة TBWA\RAAD لاستخدام الواقع المعزز كأداة للتصدي لهدر الطعام.وأصبح الفلتر متاحًا على صفحة @egyfoodbank على إنستجرام وفيسبوك مع عدد من الوصفات الرمضانية لحصص لشخصين أو أربعة أو ستة أشخاص.