رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إنستجرام يتعاون مع بنك الطعام لإطلاق حملة #Stop food waste

الأحد 17/مايو/2020 - 01:31 م
بنك الطعام المصري
بنك الطعام المصري
طارق عتمان
طباعة
تعاون إنستجرام مع بنك الطعام المصري والوكالة الإبداعية الإقليمية TBWA\RAAD لإطلاق مبادرته الجديدة #Stopfoodwaste التي تهدف إلى معالجة مشكلة هدر الطعام خلال شهر رمضان المبارك باستخدام أحدث تقنيات الواقع المعزز، ابتكرت وكالة " TBWA\RAAD" الفلتر الجديد لتمكن المستخدمين من إعداد وجبات رمضانية بأقل قدر من الهدر وبقايا الطعام.

ويوفر الفلتر الجديد على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك الطعام المصري وصفات متعددة للمستخدمين مع خيار تقليل أو زيادة حجم الوجبة بناءً على عدد الأشخاص الذين سيتشاركون الطعام.

ويعد هدر الطعام من أبرز المشاكل والظواهر المنتشرة خلال شهر رمضان حيث يقوم الناس عادةً بطهي كميات كبيرة يوميًا وبالتالي تتراكم بقايا الطعام. ومع إجراءات الصحة والسلامة الاستثنائية هذا العام، لن تكون الأسر قادرة حتى على التبرع بالطعام الزائد وستضطر إلى التخلص منه، وهو ما يتسبب بمشكلة تنعكس آثارها على المجتمع والبيئة وتم تصميم هذا الفلتر لمساعدة أفراد المجتمع على التخطيط بشكل أفضل لإعداد الوجبات الرمضانية الشهية وتقدير المكونات وأحجام الحصص مع الحد الأدنى من بقايا الطعام."

تم بتصميم الفلتر ضمن مسابقة على فيسبوك دعت لاستخدام تقنية الواقع المعزز لدراسة مشكلة عالمية حرجة وإيجاد حلول فعالة لها.

ويقدم فيسبوك تقنيات مبتكرة للواقع المعزز مكنتنا من تصميم تجارب تفاعلية وجذابة على إنستجرام وفيسبوك. ومع ذلك، فإننا نعلم أن هذه التقنيات قادرة أيضًا على معالجة التحديات والقضايا الحرجة ومنذ البداية أعجبتنا فكرة TBWA\RAAD لاستخدام الواقع المعزز كأداة للتصدي لهدر الطعام.

وأصبح الفلتر متاحًا على صفحة @egyfoodbank على إنستجرام وفيسبوك مع عدد من الوصفات الرمضانية لحصص لشخصين أو أربعة أو ستة أشخاص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

مدبولي: كورونا لن يختفي ويجب أن نتعايش معه

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للصف الثانى الثانوى

إنشاء مجمع عناية مركزة بجامعة المنصورة لاستقبال مصابي كورونا

الصور

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

قراءة في كتاب «كيف تستعد للقاء الله؟»

الحلقة 21 من رواية «الصديق أبو بكر».. حديث الإفك 3

الحلقة 20 من رواية «الصديق أبوبكر».. حديث الإفك 2

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»