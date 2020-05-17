رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة البرلمان» تشيد بمنح 2 مليار جنيه للطيران لمواجهة كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 01:26 م
محمد معيط
محمد معيط
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
ثمنت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التى قال فيها إنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه "قرض مساند" وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019، وأن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة- في بيان اليوم الأحد- في هذا السياق: "كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه ومساندته قطاعي السياحة والطيران المدنى باعتبارهما من أكبر القطاعات بالدولة التى تأثرت سلبًا بسبب فيروس كورونا، خاصة بعد توقف حركة الطيران عالميًا مما أثر على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تمامًا مع استمرار تحملها المصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها".

كان الدكتور محمد معيط أوضح أن القرض المساند يأتي ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومي، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

موجة شديدة الحرارة تستمر لنهاية الأسبوع (فيديو)

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

مدبولي: كورونا لن يختفي ويجب أن نتعايش معه

الصور

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

قراءة في كتاب «كيف تستعد للقاء الله؟»

الحلقة 21 من رواية «الصديق أبو بكر».. حديث الإفك 3

الحلقة 20 من رواية «الصديق أبوبكر».. حديث الإفك 2

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»