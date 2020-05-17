«سياحة البرلمان» تشيد بمنح 2 مليار جنيه للطيران لمواجهة كورونا

ثمنت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التى قال فيها إنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه "قرض مساند" وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019، وأن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وقالت اللجنة- في بيان اليوم الأحد- في هذا السياق: "كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه ومساندته قطاعي السياحة والطيران المدنى باعتبارهما من أكبر القطاعات بالدولة التى تأثرت سلبًا بسبب فيروس كورونا، خاصة بعد توقف حركة الطيران عالميًا مما أثر على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تمامًا مع استمرار تحملها المصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها".كان الدكتور محمد معيط أوضح أن القرض المساند يأتي ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومي، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي.