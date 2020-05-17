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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات توقع مذكرة تفاهم لتمكين 1000 مدرب في الأمن السيبراني

الأحد 17/مايو/2020 - 01:25 م
توقع مذكرة تفاهم
توقع مذكرة تفاهم لتمكين 1000 مدرب
طارق عتمان
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شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة بالو ألتو العالمية بهدف تدريب وتأهيل 1000 من مدربي النشء على أحدث التقنيات التعليمية الرقمية في مجال الأمن السيبراني من خلال أدوات التعلم المدمج، والذي ياتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والتي من أهم محاورها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية.

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية تمكين الشباب من طلاب المدارس والجامعات وحديثي التخرج وثقل مهاراتهم في مجال أمن المعلومات، ووجه سيادته بزيادة عدد المدربين المستفيدين من برامج التأهيل للوصول 5000 من مدربي النشء من أجل العمل على نشر ثقافة الأمن السيبراني بين فئات مجتمع الشباب وتوفير فرص تعلم وعمل متميزة لهم في هذا المجال الحديث.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات والمهندس محسن أبو الليل مدير المبيعات الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بالو ألتو العالمية.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى إعداد المدربين لتقديم المحتوى التدريبي للشباب من سن 14 سنة؛ حيث يأتي هذا النشاط ضمن استراتيجية معهد تكنولوجيا المعلومات التي ترتكز محاورها على تصميم حزم من البرامج التدريبية لمختلف الشرائح المجتمعية من الشباب ويتم تنفيذها بالشراكة مع الشركات التدريبية المتميزة من القطاع الخاص، والتي تعمل على إعداد كوادر ممكنة تقنيًا وذلك استجابة للطلب المتنامي في مصر والعالم.

تعد شركة بالو ألتو العالمية واحدة من كبريات الشركات العالمية فى مجال الأمن السيبراني وتهتم بشكل خاص بتدريب ورفع الوعي لدى النشء مساندتهم على استكمال دراستهم الأكاديمية المتخصصة فيه، وكذا على الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج بخلفية معرفية وتقنية ثرية.

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