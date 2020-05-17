خالد أنور يكشف أصعب مشاهده في «خيانة عهد»

تحدث الفنان خالد أنور، عن كواليس مشاركته في مسلسل "خيانة عهد" الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري، كما كشف عن أصعب المشاهد التي أداها في العمل.وقال في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن ترشيحه لمسلسل "خيانة عهد" جاء عن طريق الشركة المنتجة للمسلسل حيث تحدثوا معه وأرسلوا له السيناريو وعندما علم أنه سيتعاون مع يسرا وافق على الفور، وبدأ بعد ذلك التحضير للشخصية عن طريق الإلمام بتفاصيل المخدر وما الذي يفعله بالجسم بعدما يدخل فيه.وأضاف أنور: "كنت حريص على الاهتمام بإظهار التفاصيل الداخلية للشخصية أكثر من المظهر الخارجي وساعدني في ذلك المخرج سامح عبدالعزيز والفنانة الكبيرة يسرا، حيث كنا نجلس معا ساعات طويلة وقت التحضير والتصوير لكي نقف على تفاصيل الشخصية جيدا، والحمدلله سعيد جدا بنجاح المسلسل وردود الأفعال الإيجابية تجاهه".وأكد أنه يوجد مشاهد عديدة صعبة في المسلسل ولكن من أصعب المشاهد التي قدمها عندما تدخل الأم على هشام وهو يضرب مخدرات، وكذلك مشهد أعراض الانسحاب، معلقا: "أغلب مشاهدي مع الأستاذة يسرا صعبة جدا".