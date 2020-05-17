لجان طبية بمداخل البحر الأحمر للكشف على الوافدين

قال النائب حمادة غلاب عضو مجلس النواب عن الدائرة الشمالية لمدن الغردقة ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، إن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وافق على الكشف صحيًا على الوافدين إلى مدن المحافظة، وذلك عن طريق وضع لجان صحية على الكمائن الأمنية بمداخل المحافظة، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.وأضاف غلاب في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن الموافقة جاءت بعد تقديم طلب لمحافظ الإقليم بتشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع قرار الدولة بعودة السياحة الداخلية بالمدن السياحية مع وجود ضوابط واشتراطات بنسبة 25٪ بفنادق المحافظة.وأوضح غلاب، أنه سيتم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتشكيل لجان وتواجدها بشكل مستمر لقياس درجه الحرارة والكشف على الوافدين للمحافظة بشكل دائم.