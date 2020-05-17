برلمانى يشيد بنجاح «الزراعة» فى تنفيذ إحياء مشروع البتلو

أشاد عاصم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على صرف 102 مليون و١٣٢ ألف جنيه لتمويل 405 مستفيدين لشراء وتغذية ٦٠٦١ رأس ماشية بغرض التسمين.ووجه عاصم، تحية قلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه صاحب الفضل الأول فى إصدار تكليفات للحكومة بدعم وإحياء المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المرّبين على مستوى الجمهورية، ولتقديم مشروع نموذجي لهم.أشاد النائب بنجاح السيد القصير فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، خاصة أن جملة ما تم تمويله للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو بلغ حوالي مليار و٦٠ مليون جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثيًا وسريعة النمو، مؤكدًا أن نجاح مشروع البتلو ستكون له آثاره الإيجابية على إحداث التوازن فى أسعار اللحوم والقضاء على جشع بعض التجار الذين يلجأون الى رفع أسعار اللحوم دون أى مبرر.وقال عضو مجلس النواب إن كثرة منافذ بيع اللحوم بجميع أنواعها والدواجن، سواء المنافذ التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة التموين والتجارة الداخلية أدى إلى بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ومناسبة وفي متناول جميع الطبقات، موجّهًا التحية والتقدير لكل القائمين على هذه المنافذ بعد زيادة المعروض من مختلف المنتجات عن الطلب وهو ما ساهم بشكل كبير فى إحداث توازن كبير فى أسعار جميع أنواع السلع والمنتجات.