رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شيخ الأزهر يشدد على أهمية «العدل» فى تعدد الزوجات (فيديو)

الأحد 17/مايو/2020 - 12:29 م
الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
ياسمين عباس
طباعة
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه على المؤمن أن يعلم أن الله ساوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، وحذر من المحاباة والظلم أيًا كانت الظروف والملابسات، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".

وفسر الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، الآية السابقة قائلًا: "أي لا تحملنكم عداوة قوم على التفريط في العدل وإنصاف الناس"، مشددًا على خطر العدل في تعدد الزوجات، ومجرد الخوف من عدم تحقق العدل بين الزوجات يمنع المسلم شرعًا من التعدد.

واستشهد شيخ الأزهر الشريف، بقول الله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

موجة شديدة الحرارة تستمر لنهاية الأسبوع (فيديو)

تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

الصور

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»

بيت الشعر يقيم أمسيته الأسبوعية «أون لاين».. اليوم

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط