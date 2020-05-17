شيخ الأزهر يشدد على أهمية «العدل» فى تعدد الزوجات (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه على المؤمن أن يعلم أن الله ساوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، وحذر من المحاباة والظلم أيًا كانت الظروف والملابسات، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".وفسر الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، الآية السابقة قائلًا: "أي لا تحملنكم عداوة قوم على التفريط في العدل وإنصاف الناس"، مشددًا على خطر العدل في تعدد الزوجات، ومجرد الخوف من عدم تحقق العدل بين الزوجات يمنع المسلم شرعًا من التعدد.واستشهد شيخ الأزهر الشريف، بقول الله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".