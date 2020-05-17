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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع محال تجارية بالشرقية لعدم الالتزام بقرار الحظر

الأحد 17/مايو/2020 - 12:26 م
تشميع محال
تشميع محال
سارة الوردانى
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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمدينة القرين لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق، والتأكد من إلتزام المواطنين بحظر التجوال.

وخلال تفقده لشوارع المدينة تلاحظ له عدم التزام صاحبي محلين لتجارة الملابس والمستلزمات الطبية بمواعيد الغلق المحددة وقيام صاحبيهما بمزاولة النشاط التجاري بالمخالفة لقرارات الدولة، ليأمر المحافظ رئيس مدينة القرين بالغلق الفوري للمنشأتين التجاريتين المخالفتين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بقوة وحسم.

طالب المحافظ أصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقًا للمواعيد المحددة، حفاظا ًعلى صحة وسلامة الجميع، مناشدًا المواطنين بالالتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

توجه محافظ الشرقية لقرية غزالة الخيس التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للوقوف على مدى إلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرارات الحظر لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وخلال مروره بشوارع القرية تلاحظ له عدم إلتزام صاحب ورشة لإصلاح السيارات بمواعيد الغلق المحددة، ليأمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالغلق الفوري للورشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة تحصيل الغرامات المقررة على المخالفين وعدم التهاون معهم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وكان محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمرور اليومي لمتابعه تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال وحظر تجوال المواطنين طبقا للمواعيد المحدده واتخاذ مايلزم قانونا حيال غير الملتزمين.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني التنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والعميد أمجد عبدالكريم مأمور قسم شرطة القرين.

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