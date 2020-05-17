ضبط مسئول مخزن استولى على 10 أطنان دقيق مدعم بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في حملاتها، من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية محافظة الإسكندرية، لتجميع 10 أطنان دقيق خبز مدعم محظور تداوله بالأسواق بقصد الاتجار في السوق السوداء.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، في ظل أزمة كورونا.