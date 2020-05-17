شيخ الأزهر: نفتقد قيمة العدل في تصرفاتنا داخل المجتمع (فيديو)

تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن صفة العدل، وكيف نفتقده في تصرفاتنا ومعاملاتنا داخل مجتمعاتنا في كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أن صفة العدل من أوجب الصفات التزامًا وتطبيقًا في جميع مناحي الحياة، وهي معيار وميزان يزن جميع الأمور.وأكد شيخ الأزهر خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن العدل يستلزم الإنصاف والمروءة والاستقامة والترفع عن صغائر الأمور، مستشهدًا بقول الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ".وأوضح أن العدل أول الأركان في استقرار الحياة وانضباطها على شريعة الله، ومن هنا قيل "العدل أساس الملك"، منوهًا بأن الله أمر النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أن يلتزم جادة العدل في المعاملة بين الناس، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ".