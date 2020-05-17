ضبط متهم حجب 2 طن سلع غذائية عن التداول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية في حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، من ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول والبيع كمية قدرها (2،630 طن "سكر حر - أرز أبيض – 1020 عبوة "زيت طعام ") بقصد رفع أسعارها، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات في كل المحافظات.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.