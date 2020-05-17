6٫5 مليون جنيه.. 13 ألف عامل يصرفون «منحة الرئيس»

قال ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، إن المديرية تابعت أعمال صرف المنحة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة من خلال 28 منفذا للبنك الزراعي، و42 منفذا لمكاتب البريد، حيث تم الصرف لـ13 ألفا و68 عاملا غير منتظم وذلك في الفترة من 13 حتى 30 أبريل، بإجمالي 6 ملايين و534 ألف جنيه.وأوضح أن مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية قامت - من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية - بالتفتيش على 167 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.وأشار إلى أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا بذلك، أكد خلاله سعيد، أن المديرية قامت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لنحو 2700 عامل بإجمالي مليونا و350 ألف جنيه.