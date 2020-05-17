محافظ أسيوط يتابع إزالة آثار الأمطار بالميادين والأنفاق

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إزالة آثار الأمطار وشفط المياه ببعض الأنفاق بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط، وذلك ضمن جهود المحافظة لمواجهة آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس على بعض القرى والمراكز ومواجهة الآثار الناتجة عليها على خلفية موجة الطقس السيئ التي شهدها أغلب محافظات الجمهورية.رافقه خلالها محمد بشير، رئيس حي غرب ومسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.حيث تفقد المحافظ بعض شوارع حي غرب أسيوط ونفق الزهراء ونفقد الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" وتابع أعمال تشغيل طلمبات شفط المياه من أسفل الأنفاق والتي تعمل تلقائيًا مع تجمعات المياه، كما شدد على سرعة الانتهاء من شفط تجمعات المياه من الشوارع.وأكد المحافظ تسخير كل طاقات وإمكانيات المحافظة لاحتواء أى آثار ناتجة عن الأمطار وتقديم الدعم العاجل، فضلًا عن التنسيق الجيد بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة أية طارئ والتعامل الفوري معه، معلنًا انعقاد غرفة عمليات المحافظة وإدارة الكوارث والأزمات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات سقوط الأمطار والآثار الناتجة عنها والحد من مخاطرها وتلقي جميع البلاغات والتعامل الفوري معها وعمل حصر لجميع التلفيات والخسائر وصرف المساعدات العاجلة لأي متضرر بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.كما أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط أية تجمعات للمياه بشوارع وميادين المحافظة والتخلص الفوري من أى أثار والاستعداد لمواجهة أي موجات أخرى محتملة من الأمطار خلال الأيام القادمة نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها أغلب محافظات الجمهورية وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.