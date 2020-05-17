إحباط بيع 2 طن جبن رومي أبيض فاسد في الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، في حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، من ضبط المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لحيازته (2،132 طن سلع غذائية "جبن أبيض – جبن رومى") غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ويجري استمرار الحملات في كل المحافظات.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.