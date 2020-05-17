«تحيا مصر» يواصل توزيع المساعدات الغذائية بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من صندوق «تحيا مصر» ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".حيث تم توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية و8 أطنان بطاطس على الجمعيات الأهلية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، لتقدم للقرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تسلم المحافظة بوابة تعقيم لاستكمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.وأوضح محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن توزيع المساعدات الغذائية المقدمة، من صندوق "تحيا مصر" تتم من خلال الجمعيات الأهلية النشطة والمزودة بقاعدة بيانات دقيقة مسجل عليها العمالة اليومية غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا لتصل لـ29 قرية بمراكز ومدن صان الحجر وأولاد صقر وكفر صقر وفاقوس وأبو كبير والقرين وديرب نجم وأبو حماد.