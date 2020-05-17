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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطوط الجوية القطرية تطالب متدربيها بدفع نفقاتهم

الأحد 17/مايو/2020 - 12:12 م
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
أمينة ذكى
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نقل موقع "NewsHub" النيوزيلندي عن رسالة تم تداولها على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تخص موظفة تعمل في الخطوط الجوية القطرية وتدعى جواهر الهيل، حيث قال إن الشركة فصلتها عن العمل شأنها شأن الآلاف الذين سرحتهم الجوية القطرية، ولكن الهيل كشفت عن إن إدارة الجوية القطرية طلبت منها سداد ما يقرب من 260 الف دولار نيوزيلندي كتكاليف فترة التدريب الخاصة بها.

وتابعت "الهيل" في رسالتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "تم استكمال الإجراءات لإنهاء خدمتي دون ذكر أسباب تأديبية أو أسباب مماثلة"، كما قالت الهيل إن الرسالة التي وصلتها من الجوية القطرية: "نأسف لإبلاغك أن خدماتك مع الشركة لم تعد مطلوبة"ن وأنك مطالبة بدفع مبلغ 591،091 ريال قطري (264،000 دولار نيوزيلندي) وهو يتعويض عن التكاليف والنفقات التي تكبدتها الشركة لاتفاقية برنامج المنح الدراسية والتدريب.

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