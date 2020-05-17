شرطة المسطحات تضبط 172 طن منظفات مجهولة المصدر بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال حملاتها التفتيشية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، من عن ضبط 172 طن مطهرات ومنظفات مصنعة من مواد مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى عدم وجود سجل الحالة البيئية للمصنع أو الموافقة البيئية وعدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وعدم توافر مهمات الوقاية للعاملين.كما تم ضبط 13 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعادم السيارات بنطاق مديرية أمن الجيزة، وفي مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط 3 قضايا "تلويث نهر النيل والمجارى المائية" بنطاق المنطقة المركزية.و فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 59 قضية متنوعة، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 13 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.