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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مكاريوس يشيد بفضائل الأسقف الراحل الأنبا رويس

الأحد 17/مايو/2020 - 12:04 م
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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نعى الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص، الأنبا رويس الأسقف العام، الذي رحل عن العالم منذ ثلاثة أيام.

وقال الأنبا مكاريوس، في تدوينه له على صفحة التواصل الأجتماعي "فيسبوك": "بعد أن فارق الأنبا مكاريوس عالمنا الفاني منذ ثلاثة أيام، لم أجد صفة محدّدة في لأسلّط عليها الضوء وامتدحه لأجلها".

وأضاف الأنبا مكاريوس: لم يبرع الأنبا رويس على ما يبدو في جانب ما دون الآخر، لم يكن بطلًا بالمعنى الشعبي، ولم يكن هناك وصفٌ يرتبط باسمه سوى أنه "الأسقف العام"، ومع ذلك فقد جمع في شخصه مفردات الأسقف القبطي، أعجبنا فيه تجانس وتكامل شخصيته دون أن يكون له تصنيف خاص، فهو مُصلٍّ خاشع، ويشهد بذلك الذين شاركوه في الليتورجيات.

وتابع الأنبا مكاريوس: كان الأنبا رويس جادًا يقدس الالتزام، ويظهر ذلك في حرصه على الوقت بدقة ملفتة، وكان مُهذّبًا خلوقًا وراقيًا كما يليق بالإنسان المسيحي النبيل، واحتفظ بالبُعد الرهباني في شخصه ولغته وسلوكه طوال حياته، فكان قليل الكلام كما يليق بالراهب، كما كان ناسكًا في ملبسه وطعامه، ومسكنه البسيط في مبنى الكلية الإكليريكية.

ولفت، أعجبنا فيه عزة نفسه وشموخه الممزوج بالاتضاع، لم تكن له دالّة مع أحدٍ، بل كان على مسافة متساوية من الكل، وكما كان أبًا روحيًا لكثيرين، فقد كان في وعظه ليس خطيبًا مُفوَّهًا بقدر ما كان معلمًا من النوع المختبر الذي يسلّم الطريق لسامعيه، وفي الخفاء كان من أكثر الآباء الذين اهتموا بمساعدة الفقراء في القاهرة وإيبارشيات عديدة.

واختتم الأنبا مكاريوس اشادته للأنبا رويس قائلًا: "لقد خلّف ذكرًا حسنًا وسيرة معزية، بحياته أكثر من أقواله، وسوف تمدنا الأيام القادمة بالكثير من المواقف والخبرات التي تذخر بها صدور وأذهان الكثيرين ممن تلامسوا معه".

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