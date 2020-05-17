رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل قافلة غذائية دعمًا لقرى «حياة كريمة»

الأحد 17/مايو/2020 - 12:04 م
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
طباعة
استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قافلة صندوق تحيا مصر بحي الكوثر، والتي تضم 56 ألف كرتونة غذائية دعما من الصندوق لـ 29 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وممثلي صندوق تحيا مصر، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعلي مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وأحمد الشطوري رئيس حي الكوثر.

وأشاد محافظ سوهاج بصندوق تحيا مصر، والجهات المشاركة، لافتا إلى تعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها؛ لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

ودعا "الفقي" منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذو صندق تحيا مصر وتعاونه مع أجهزة الدولة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التكاملي مع المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

الجدير بالذكر أن قافلة صندوق تحيا مصر وصلت على متن 29 حافلة بها ٥٦ ألف كرتونة غذائية، و10 أطنان مجمدات، و٤٠٠٠ كرتونة ملابس، و٤٠٠٠ كرتونة تطهير.
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

موضوعات متعلقة

كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 4.7 مليون

تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

الصور

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»

بيت الشعر يقيم أمسيته الأسبوعية «أون لاين».. اليوم

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط