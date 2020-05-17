محافظ سوهاج يستقبل قافلة غذائية دعمًا لقرى «حياة كريمة»

محافظ سوهاج يستقبل قافلة غذائية دعمًا لقرى «حياة كريمة»
الأحد 17/مايو/2020 - 12:04 م
محمود عبد العال و مصطفي علم الدينطباعة
استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قافلة صندوق تحيا مصر بحي الكوثر، والتي تضم 56 ألف كرتونة غذائية دعما من الصندوق لـ 29 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وممثلي صندوق تحيا مصر، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعلي مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وأحمد الشطوري رئيس حي الكوثر.
وأشاد محافظ سوهاج بصندوق تحيا مصر، والجهات المشاركة، لافتا إلى تعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها؛ لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.
ودعا "الفقي" منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذو صندق تحيا مصر وتعاونه مع أجهزة الدولة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التكاملي مع المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
الجدير بالذكر أن قافلة صندوق تحيا مصر وصلت على متن 29 حافلة بها ٥٦ ألف كرتونة غذائية، و10 أطنان مجمدات، و٤٠٠٠ كرتونة ملابس، و٤٠٠٠ كرتونة تطهير.
وأشاد محافظ سوهاج بصندوق تحيا مصر، والجهات المشاركة، لافتا إلى تعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها؛ لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.
ودعا "الفقي" منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذو صندق تحيا مصر وتعاونه مع أجهزة الدولة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التكاملي مع المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
الجدير بالذكر أن قافلة صندوق تحيا مصر وصلت على متن 29 حافلة بها ٥٦ ألف كرتونة غذائية، و10 أطنان مجمدات، و٤٠٠٠ كرتونة ملابس، و٤٠٠٠ كرتونة تطهير.
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج