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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي قيمتها 13 مليون جنيه

الأحد 17/مايو/2020 - 12:02 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي تحويلات مالية غير مشروعة، ضُبط فيهما 3 أشخاص بنطاق محافظتي سوهاج والمنوفية.

وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها مستنديًا (13600000) ثلاثة عشر مليونا وستمائة ألف جنيه مصري.

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