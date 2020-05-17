ضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي قيمتها 13 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي تحويلات مالية غير مشروعة، ضُبط فيهما 3 أشخاص بنطاق محافظتي سوهاج والمنوفية.وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها مستنديًا (13600000) ثلاثة عشر مليونا وستمائة ألف جنيه مصري.