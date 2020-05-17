تحصين 700 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنَّ الهيئة ومديرياتها بالمحافظات حصّنت 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في 24 محافظة.وأضاف محمود أن الهيئة طهرت أكثر من 93 ألف منشأة حكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأشار إلى أن الهيئة تدشن حملات مكثفة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، ومنها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية المصرية.