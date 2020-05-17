صعود محدود لمؤشرات بورصة البحرين

استهل المؤشر العام لسوق البحرين المالي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.69% رابحًا 8.51 نقطة، ليسجل مستوى 1249.16 نقطة.وبلغ حجم التداول 924.2 ألف سهم بقيمة 168.5 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 42.38% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 2.56%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.83%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.151% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.44%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.17% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 7.69%.وهبط قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمونيوم البحرين بنسبة 0.61%.في سياق متصل، أعلنت شركة الخليج المتحدة القابضة، عن عدم انكشافها على مجموعة فونيكس أو أى من شركاتها التابعة.فيما أعلنت شركة دلمون الدواجن، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، حيث تمت مناقشة الأمور الاعتيادية وأحدث التطورات لأعمال الشركة، وأمور عامة.في سياق آخر، أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن قائمة الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارتها في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمنعقدة في تاريخ 19 إبريل، وضمت المعينين من الممتلكات وهم مروان خالد طبارة رئيسًا لمجلس الإدارة، وكلا من الدكتور مروة خالد الصباغ، رغدان صالح عبد الرسول، جاسم سلمان عبد الله الشيخ، خالد عبدالعزيز الجاسم، أعضاء مجلس الإدارة، ومن المنتخبين صلاح محمد مشاري الكليب نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وأيمن عبد الحميد زينل، إياد فرج أعضاء مجلس إدارة.فيما أعلنت شركة البحرين للسينما، حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد على 6% من أسهم الشركة الصادرة، وذلك لمدة 90 يومًا ابتداء من 11 مايو، منوهة إلى أن نسبة التملك الحالية 4.5%.