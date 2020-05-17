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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: عودة السياحة الداخلية تمثل طوق النجاة للقطاع

الأحد 17/مايو/2020 - 10:44 ص
خالد مشهور
خالد مشهور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح، عضو اللجنة التشريعية، بقرار عودة الحركة الداخلية وإعادة فتح الفنادق بنسبة ٢٥% من طاقتها، خاصة أنه تشهد الفترة الحالية بدء مواسم الإجازات والأعياد وأيضا النشاطات الدينية الموسمية والاستعداد لإطلاق باقي العطلات السنوية الصيفية.

قال مشهور، في بيان الأحد، إن إعادة تشغيل السياحة الداخلية كان أمرًا ضروريًا في ظل الظروف الحالية ومع فرض حالة الحظر لمدة شهرين حتى الآن، مشيرًا إلى أن السياحة صناعة تقديرية تبدأ من الداخل، بمعنى ضرورة عودة السياحة الداخلية لجذب الأجانب، فهناك قطاعات كثيرة لم تتأثر بشكل كبير من جائحة كورونا مثل المقاولات والزراعة.

وأوضح أنه بعد إجراءات حظر السفر تأثرت المنشآت السياحية المصرية كلها واضطرت لإلغاء كل حجوزات المصريين والأجانب داخل مصر وخارجها ورد القيمة للحاجزين، وهو ما سيؤثر سلبًا على الناتج المحلي الخاص بقطاع السياحة ويوحي بتدني إيراداته خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو 2020 بعد أن كان مرتفعًا إلى أعلى مستوى في ناتج الربع الأول من عام 2020.

وتوقع النائب البرلماني تحسّن الأداء وعودة قوية بعد رفع حظر الطيران، خاصة بعد الإشادة الدولية لإدارة الحكومة المصرية أزمة تفشي فيروس كورونا، مطالبًا بتدريب العاملين بالقطاع السياحي على الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتعامل مع النزلاء وفقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي.

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