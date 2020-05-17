«نقل النواب»: زيادة الصادرات الزراعية يعوّض خسائر الاقتصاد

قال محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مصر تتربع على عرش الأكثر تصديرًا للمنتجات الزراعية هذا العام، خاصة تصدير الموالح لأكثر من 98 دولة، منها دول الاتحاد الأوروبى وروسيا والسعودية والأرجنتين وصربيا، إضافة إلى أنها ساهمت في زيادة الإنتاج بنسبة 10%.أضاف زين الدين أن هذه الصادرات هى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، ويجب ضرورة التركيز على مختلف المنتجات الغذائية المصرية، لأنها تعد بمثابة "فرصة ذهبية" لوجود المنتج المصرى بقوة داخل الأسواق الخارجية، فى حين حظرت صادرات بلاد أخرى، تخوفا من انتشار العدوى.وأشاد زين الدين بالجهود المكثفة لتطبيق معايير الجودة على المنتجات الزراعية، من خلال منظومة التكويد بداية من المنتج ووصولًا إلى المستهلك، كذلك من فحص المُتبقيات من المبيدات ومطبقي المبيدات.أضاف أن عملية التصدير تعد المستقبل بالنسبة لعملية الاقتصاد داخل المجتمع خلال الفترة الراهنة، لأنها تستطيع التعويض عن الفائض من العملات الأجنبية التي انخفضت نسبتها مع بداية ظهور الفيروس، والذى ترتب عليه إغلاق الفنادق ووقف السياحة، وانخفاض الدخل القومي بشكل عام.