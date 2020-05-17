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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)

الأحد 17/مايو/2020 - 10:33 ص
لامتحان
لامتحان
نورهان عبدالرحمن
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نشر بعض الطلاب صورًا لامتحان الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، لطلاب الصف الثاني الثانوى، عبر إحدى الجروبات التعليمية الخاصة بهم بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وقام المدرسون بإرسال الإجابات إليهم.

ومن المقرر أن يخوض الاختبارات الإلكترونية، الثاني الثانوي، ما يقرب من 600 ألف طالب وطالبة من منازلهم بواسطة أجهزة التابلت والحاسب الآلي أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات على فترتين، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، حسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويؤدى الامتحانات في الفترة بين الساعة ٩ صباحًا و١٢ ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

بينما في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا و٣ عصرًا، يؤدى الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)
تداول «كيمياء وجغرافيا تانى ثانوى» على فيسبوك (صور)

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