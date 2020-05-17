حريق يلتهم سيارة نصف نقل في دمياط

شبّ حريق ضخم صباح الأحد في سيارة نصف نقل محملة بأدوات تستخدم في تنجيد الأثاث على الطريق الواصل إلى قرية السنانية التابعة لمركز دمياط حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في السيارة وتصاعد الأدخنة.وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وحصر الخسائر التى لم تصل لوجود مصابين، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.