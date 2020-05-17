صعود جماعى لمؤشرات بورصة الكويت فى مستهل تعاملات الأسبوع

صعدت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.98%، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1.2%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" ارتفاعًا بنسبة 0.41% و0.59%على التوالي.وبلغت أحجام التداول ببورصة الكويت بالمستهل نحو 16 مليون سهم بتنفيذ 905 صفقات حققت سيولة بقيمة 3.3 مليون دينار.وجاء سهم "الوطنية القابضة" على رأس القائمة الخضراء بنمو تقترب نسبته من 10%، فيما تصدر سهم "إيفا فنادق" القائمة الحمراء متراجعًا بنسبة 9.4%.وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.16 مليون دينار بعد أن ارتفع بنسبة 0.71%، بينما تصدر سهم "أهلي متحد- البحرين" نشاط الكميات بتداول 6.03 مليون سهم مرتفعًا 1.2 %.