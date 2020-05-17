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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الملا» يتفقد مستودع شركة مصر للبترول بمدينة بدر (صور)

الأحد 17/مايو/2020 - 10:21 ص
طارق الملا
طارق الملا
سيد ابراهيم
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قام طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية في مستودع شركة مصر للبترول بمدينة بدر.

وحرص الملا، خلال الجولة، على متابعة سير العمل والوقوف على ظروف التشغيل والاطمئنان على توافر المنتجات البترولية وانتظام حركة تداولها ونقلها إلى أماكن الاستهلاك المختلفة، موجّهًا بأهمية التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة أن هذا المجال الحيوى يتطلب الانتقال من أماكن التوزيع الرئيسية إلى أماكن الاستهلاك المختلفة من مستودعات فرعية ومحطات التموين المنتشرة فى جميع محافظات مصر.

وأوضح الملا أن هذا المستودع من المستودعات الحديثة التي يتم تشغيلها بنظام تحكم آلى متطور يعمل على انتظام عمليات الشحن والتفريغ والإطفاء والقياس الأتوماتيكي، وتم تشغيله ضمن برنامج وزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة نقل وتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، مشيرًا إلى تميز هذا المستودع بوجوده خارج الكتلة السكنية والأماكن ذات الكثافة المرورية ومجاور لمُستودع شركة التيوب وخطوط نقل المنتجات البترولية الرئيسية القادمة من منطقة السويس أو من منطقة مسطرد، إضافة إلى وقوعه عند ملتقى عدة طرق جديدة بجوار الطريق الإقليمي الدولي، ما يسهل حركة نقل المنتجات البترولية وتَلبية احتياجات محافظة القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة.

خلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه لشرح من المحاسب حسين فتحى، رئيس شركة مصر للبترول حول سير العمل في المستودع، حيث أوضح أن المستودع يشتمل على صهريجين للسولار بسعة حوالي ٥ر١١ ألف طن وصَهريجين لبنزين ٨٠ بسعة إجمالية حوالي 6 آلاف طن وثلاث صهاريج لبنزين ٩٢ بسعة إجمالية حوالى ٥ آلاف طن وصهريج لبنزين سوبر ٩٥ بسعة حوالى ٧٥٠ طن، كما يشتمل على ٦ عدادات قياس لشحن السولار و٥ عدادات قياس لشحن بنزين ٨٠ و٤ عدادات قياس لشحن بنزين ٩٢ وعدادين قياس لشحن بنزين ٩٥.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا شحن السولار من المستودع كمرحلة أولى، كونه من المنتجات الرئيسية التى تعتمد عليها حركة النقل، وأنه مخطط تشغيل المرحلة الثانية لشحن البنزين بكل أنواعه خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن نجاح هذه المنظومة الجديدة للتحكم بشحن المنتجات البترولية بمستودع بدر يمكن تطبيقها مستقبلًا فى تطوير جميع مستودعات وقود الشركة.

رافق وزير البترول خلال الجولة المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.
طارق الملا،
طارق الملا،
طارق الملا،
طارق الملا،
طارق الملا،
طارق الملا،
طارق الملا،
طارق الملا،
طارق الملا،
طارق الملا،

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