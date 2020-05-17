دفن سيدة وأطفالها الثلاثة توفوا فى حادث سيارة بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بدفن سيدة وأطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم فى تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بمدخل السويس بمدينة الشروق، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة سائق السيارة النقل المصاب.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل، وتم إرسال سيارات الإسعاف وتبين وفاة السيدة وأطفالها الثلاثة، وتبين أن السيدة "د. خ" من سكان مدينة الشروق وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وكان قانون المرور قد أقر الجديد فى الشريحة الخامسة، أنه إذا ارتكب سائق حادثا مروريا ترتبت عليه وفاة أو إصابة أشخاص، يتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.